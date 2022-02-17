В ОКР не согласны с формулировкой "предварительные" в отношении результатов фигуристов РФ

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Олимпийский комитет России не согласен с формулировкой "предварительные" в отношении результатов российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

"В отношении них (результатов соревнований. – Прим.ред.) будет проставлен некий знак в виде звездочки. Мы с этим категорически не согласны", – отметил президент комитета Станислав Поздняков.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

Позднее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными. По его словам, также предварительными будут считаться результаты сборной ОКР в командном турнире, в котором участвовала Валиева.