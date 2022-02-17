Валиева заявила три четверных прыжка в произвольной программе на ОИ

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота в произвольной программе женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный протокол соревнований.

Спортсменка заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Другая россиянка Александра Трусова планирует выполнить четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.

Анна Щербакова же заявила каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной флип.

По итогам короткой программы женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине Валиева занимает лидирующую позицию. За свой прокат она получила 82,16 балла.

По итогам короткой программы второе место занимает россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла, а третье – японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова находится на четвертой позиции с 74,60 балла.

После короткой программы директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты Валиевой будут считаться предварительными. Также предварительными будут считаться результаты сборной ОКР в командном турнире, в котором участвовала Валиева.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой.

