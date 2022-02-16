Россиянин Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ в Пекине

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Фристайлист сборной ОКР Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине. В финальном прыжке спортсмен заработал 114,93 балла.

Победу одержал китайский спортсмен Ци Гуанпу, набрав 129,00 балла. Второе место занял украинец Александр Абраменко с 116,50 балла.

Россиянин принес команде Олимпийского комитета России 24-ю олимпийскую награду.

Ранее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзу Олимпийских игр в Пекине в командном спринте. Победителями гонки стали спортсмены из Норвегии с результатом 19 минут 22,99 секунды. Россияне отстали от лидеров на 4,3 секунды.

