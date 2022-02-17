ОКР направил письмо в МОК с просьбой провести церемонию награждения фигуристов на ОИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийский комитет России направил письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой провести церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, церемония касается не только российских спортсменов, но и фигуристов из других стран.

"Пока вина и обстоятельства дела не установлены, церемонию надо провести", – подчеркнул Матыцин.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

