Москвичей призвали к осторожности из-за ветра, дождя и мокрого снега

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

спорт

12:07

ОКР направил письмо в МОК с просьбой провести церемонию награждения фигуристов на ОИ

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийский комитет России направил письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой провести церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, церемония касается не только российских спортсменов, но и фигуристов из других стран.

"Пока вина и обстоятельства дела не установлены, церемонию надо провести", – подчеркнул Матыцин.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

Юрист прокомментировала ситуацию вокруг допинг-пробы фигуристки Валиевой

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать