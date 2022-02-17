Фото: AP Photo/David J. Phillip
Российская спортсменка Александра Трусова первой среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков.
Выступая в произвольной программе женского одиночного турнира на Олимпиаде в Пекине, Трусова исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом (вид помарки, когда фигурист при приземлении прыжка споткнулся и подставил вторую ногу на лед во время выезда), четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц.
Судьи оценили произвольную программу Трусовой в 177,13 балла. С учетом результата в короткой программе (74,60) российская фигуристка набрала 251,73 балла и стала промежуточным лидером турнира.
Лидер короткой программы в женском одиночном катании Камила Валиева заявила на свою произвольную три четверных прыжка. Спортсменка исполнит четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.
Россиянка Трусова впервые среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков
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