Сборная ОКР по хоккею сыграет со шведами в полуфинале ОИ в Пекине

Фото: fhr.ru

Мужская сборная ОКР по хоккею сыграет со шведами в полуфинале Олимпийских игр в Пекине.

Игра Россия – Швеция состоится в пятницу, 18 февраля, в 16:10 по московскому времени.

Отмечается, что до этого шведские спортсмены выиграли у канадских хоккеистов в матче 1/4 финала Олимпийского старта. Матч завершился со счетом 2:0.

Ранее сборная ОКР по хоккею вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине, обыграв команду Дании. Игра закончилась со счетом 3:1. Первую шайбу в ворота канадских хоккеистов забросил Вадим Шипачев на 14-й минуте матча.

