Как российские фигуристки заняли почти весь пьедестал на Олимпиаде в личном турнире

17 февраля на Олимпиаде в Пекине завершилось выступление фигуристок в личном турнире. Золото и серебро досталось российским спортсменкам – Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это первенство превратилось в настоящий спортивный триллер.

Александра Трусова. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

17 февраля 2022 года однозначно войдет в историю фигурного катания как один из самых драматичных и эмоциональных дней. Возможно, про этот турнир когда-нибудь снимут фильм, может быть, напишут книгу. Сейчас можно определенно сказать лишь то, что это первенство совершенно точно изменит будущее фигурного катания. Просто пока непонятно, как именно.

Например, уже сейчас ходят разговоры о поднятии возрастного ценза для взрослых турниров. Эта Олимпиада может стать последней каплей в решении Международной федерации конькобежного спорта. Или мы можем больше никогда не увидеть на Играх Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову – всех по разным причинам, но именно из-за этого выступления.

Конечно, главный контекст первенству среди лучших фигуристок планеты задал допинг-скандал Валиевой. Но, как оказалось, и без него в этом соревновании хватало интриг. Первой среди российских спортсменок выступала Александра Трусова. Ее выступление получилось по-настоящему выдающимся: 17-летняя фигуристка, хоть и не без помарок, смогла выполнить пять четверных прыжков. Это рекорд – еще никому в истории Олимпийских игр не удавалось сделать что-то подобное, и вряд ли кому-либо удастся в обозримом будущем. За свое выступление она получила 177,13 балла. Этот результат ожидаемо стал лучшим в ее карьере. Суммарно вместе с короткой программой она набрала 251,73 балла. Выступающая после нее Каори Сакамото при идеальном прокате не смогла даже близко догнать Трусову.



Анна Щербакова. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Зато это сумела Анна Щербакова, вышедшая на лед вслед за японкой. Она не только выдала абсолютно чистый прокат без единой ошибки, но и сделала это с таким зарядом эмоций, что стало понятно – это явная заявка на первое место. Поставленные баллы это только подтвердили: 175,75 по итогам произвольной и суммарно – 255,95. Но впереди еще было выступление Камилы Валиевой, которое и должно было решить судьбу золотой медали.



15-летняя спортсменка была лидером по итогам короткой программы и имела все шансы занять первую строчку по итогам произвольной. Но ее прокат обернулся настоящим кошмаром. На лед она вышла как будто совершенно опустошенной.



Уже по началу было видно, что выступление Камилы не обойдется без проблем. Не очень чистый четверной сальхов, затем серьезная помарка на тройном акселе, потом ошибка, падение, еще ошибка, еще падение. Было физически больно смотреть, как надломленная спортсменка пытается докатать свою программу и до конца борется в ситуации, когда бороться уже нет сил.

Даже эмоций после выступления – и тех у Камилы не осталось. Она лишь махнула рукой и направилась к бортику. Буквально на несколько секунд слезы пробились наружу, затем лицо Валиевой выразило что-то вроде удивления, потом сдержанной злости и вновь стало бесстрастным. Даже на реплики тренера Этери Тутберидзе Камила никак не отреагировала.



Камила Валиева. Фото: AP Photo/Jeff Roberson

Впрочем, эмоции вернулись вновь – на оглашении результатов. Валиева набрала всего 141,93 балла и стала пятой по итогам произвольной, а по сумме двух прокатов получила 224,09 балла, не дотянув до Каори Сакамото больше девяти пунктов. В результате – только четвертое место. "Зато церемонию не отменят", – с вселенской грустью сказала во время объявления баллов Камила. Не меньше Валиевой была расстроена и Трусова. Александру, которая завоевала серебро, настиг нервный срыв – она просто отказывалась идти на церемонию награждения. Ее эмоциональная речь даже попала в телетрансляцию.





Александра Трусова серебряная медалистка Олимпиады в Пекине Я никогда больше не выйду на лед. Никогда! Так нельзя! Я ненавижу этот спорт! У всех есть золотая медаль – только у меня нет!

За этой драмой Валиевой и Трусовой совсем затерялся триумф Щербаковой – абсолютно заслуженный и не менее уникальный. Ведь впервые в истории олимпийской чемпионкой стала действующая чемпионка мира. Трудно быть богом. Еще труднее, когда вас целый Олимп.

В 2014 году золото Аделины Сотниковой смазало пятое место Юлии Липницкой. В 2018-м было радостно за первое место Алины Загитовой и одновременно обидно за Евгению Медведеву, которая выдала лучший свой прокат, но стала второй. Нынешняя же Олимпиада побила все предыдущие Игры по степени драматизма. Однако самое печальное в этих историях – что это не кино, и здесь вполне реальные разбитые надежды и судьбы, подорванное физическое и психологическое здоровье.



Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Возвращаясь к началу статьи, почти наверняка это первая и последняя Олимпиада, на которой мы увидим этих трех российских фигуристок. Скорее всего, Анна Щербакова через некоторое время решит повесить коньки на гвоздь, как это сделала Алина Загитова. Ведь откуда брать мотивацию, когда ты уже выиграла все в своей карьере? Зачем понапрасну гробить здоровье, если можно найти более приятное времяпрепровождение?

Александра Трусова может пойти по пути Елизаветы Туктамышевой, преодолеть возрастные изменения с умом и продолжать выступать на высоком уровне, ожидая своего часа. Но может бросить все, устав от вечного серебра и бронзы. Но сложнее всего ситуация с Камилой Валиевой – теперь ее будущее в руках суда и антидопинговых функционеров. Хочется надеяться, что она докажет свою невиновность и отстоит олимпийское золото. Но главное, сможет наконец вернуться к прежней жизни без глупых вопросов от западных журналистов и давления всего мира.