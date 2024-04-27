Социальные и медицинские учреждения Москвы изменят режим работы на майских праздниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В праздничные дни, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, медицинские и социальные учреждения Москвы будут работать по особому графику. Однако часть из них сохранит привычный режим работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, взрослые поликлиники 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут работать с 09:00 до 18:00, а 28 апреля, 1, 9 и 12 мая – с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут работать в соответствии с графиком поликлиник, а травмпункты будут принимать больных по привычному режиму работы. Центр телемедицины будет функционировать круглосуточно без выходных.

Детские поликлиники 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут работать с 09:00 до 15:00. Вызвать врачей домой в период с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая можно с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения смогут принимать пациентов с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят привычный режим работы – с 06:30 до 15:00.

Женские консультации 29, 30 апреля, 10 и 11 мая будут открыты с 09:00 до 18:00, 28 апреля и 12 мая – с 09:00 до 16:00, а 1 и 9 мая можно будет посетить с 09:00 до 16:00 только те учреждения, которые работают на 10 и более участков.

Дежурные аптечные пункты при поликлиниках 29, 30 апреля, 10 и 11 мая сменят график работы на временной промежуток с 09:00 до 18:00, а 28 апреля, 1, 9 и 12 мая – с 09:00 до 16:00. Также поменяют режим работы обособленные аптеки.

Единый центр поддержки участников СВО и их родственников будет закрыт с 9 по 12 мая, а в остальные дни он будет работать со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00. В понедельник в центр нельзя будет попасть, так как он является выходным днем.

Центры московского долголетия в майские праздники будут работать в традиционном режиме – с 10:00 до 20:00. Также без изменений продолжат прием граждан в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки и мобильные бригады "Социальный патруль".

С 28 по 30 апреля, 9 и 10 мая очные консультации специалистов Московской службы психологической помощи населению будут осуществляться с 09:00 до 21:00 в отделе интегративных психологических практик по адресу 2-й Саратовский проезд, дом 8, корпус 2.

Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для жителей и гостей столицы с инвалидностью в период праздников не будут работать.

В период праздников по-другому будет выстроен режим работы центров госуслуг "Мои документы". Так, 1 и 9 мая нельзя будет попасть на прием, а в остальные дни график сохранится без изменений: районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманы – с 10:00 до 22:00.

Выставочный зал Главархива Москвы будет закрыт до 5 мая, а с 6 по 12 мая прийти можно будет в период с 11:00 до 20:00. С 13 мая он вернется к привычному графику работы – с 11:00 до 20:00 в будни.

Дворцы бракосочетания (кроме дворцов № 1 и 4), а также Зеленоградский и Таганский отделы ЗАГС не будут работать 28, 29, 30 апреля, 1 и 9 мая. 8 мая они будут открыты по графику предпраздничного дня, то есть он будет сокращен на один час.

График работы государственных ветклиник в майские праздники не изменится. Так, посетителей будут принимать каждый день по обычному графику, а Мосветстанция – ежедневно и круглосуточно.

Ранее стало известно, что в период праздничных дней, с 28 по 30 апреля, а также 1 и 9–11 мая, электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать по режиму выходного дня. Перевозчик уточнил, что с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит 4 минуты, а в остальное время – 8 минут. При этом в четверг, 9 мая, четырехминутный интервал продлится до 23:30.

