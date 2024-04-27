Расписание "Ласточек" на МЦК изменится в майские праздники

Фото: ТАСС/Михаил Грушин

В период праздничных дней, с 28 по 30 апреля, а также 1 и 9–11 мая, электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать по режиму выходного дня, сообщается на сайте РЖД.

Перевозчик уточнил, что с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит 4 минуты, а в остальное время – 8 минут. При этом в четверг, 9 мая, четырехминутный интервал продлится до 23:30.

Рабочее расписание рейсов с четырехминутным интервалом с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 сохранится 27 апреля и 2 мая, в остальное время – 8 мин.

Ранее в МЖД сообщили, что расписание пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в конце апреля и в мае из-за развития инфраструктуры на ряде станций. Некоторые поезда выйдут из графика, проследуют по укороченному маршруту, а также будут отправляться и прибывать раньше или позже из-за замены двух стрелочных переводов на станции Марк. Работы пройдут с 29 по 30 апреля с 01:00 до 11:00.