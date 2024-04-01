Расписание поездов Казанского и Киевского направлений МЖД изменится с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых поездов Казанского и Киевского направлений МЖД будет изменено с 1 по 27 апреля из-за мероприятий, связанных с развитием железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Изменения связаны с развитием инфраструктуры на нескольких участках Казанского направления МЖД, а также на перегоне Шемякино – Обнинское в Калужской области.

В частности, на участке Кривандино – Черусти с 1 по 27 апреля во время дневных технологических окон будут вестись мероприятия по реставрации объектов энергообеспечения. На перегоне Гжель – Куровская 1–3 апреля днем, 6–7, 13–14 апреля ночью специалисты осуществят выправку пути. Аналогичные мероприятия на участке Авсюнино – Шатура организуют 19–27 апреля, на участке Шатура – Кривандино – 10–16 апреля в дневное время.

На период работ МЖД внесла изменения в график следования пригородных поездов дальних маршрутов. Так, у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд поездов будут ехать по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

"В Калужской области на перегоне Шемякино – Обнинское 1–5, 8–12, 15–19 апреля железнодорожники проведут капитальный ремонт 12 километров пути по технологии "закрытого перегона", с укладкой новой рельсошпальной решетки, очисткой и подсыпкой щебеночного балласта, выправкой пути", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжил перевозчик, на период мероприятий движение поездов на перегоне Шемякино – Обнинское – Балабаново будет проходить по соседним путям.

Ранее стало известно, что на МЖД с 31 марта по 26 октября будут следовать дополнительные электрички в связи с дачным сезоном. Составы появятся на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском и Горьковском направлениях, Большом кольце МЖД, а также в Калужской и Орловской областях.