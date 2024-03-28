Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График ряда пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в апреле 2024 года из-за мероприятий по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Работы пройдут на участке Дмитров – Савелово. Они необходимы для увеличения его пропускной способности. Кроме того, изменения в расписании связаны со строительством путепровода к комбинату между станциями Тестовская и Беговая.

Технические окна на участке Дмитров – Савелово назначены с 1 по 27 апреля в интервале между 09:30 до 14:30, за исключением выходных. В этот период специалисты займутся модернизацией объектов энергообеспечения.

Во время мероприятий движение поездов будет приостанавливаться. Из-за этого несколько поездов диаметральных маршрутов, а также дальних электричек Савеловского направления МЖД проследуют по укороченному маршруту – от или до Лобни.

В пресс-службе добавили, что строительство опор путепровода между станциями Тестовская и Беговая будет осуществляться с 1 по 5 апреля с 01:55 до 05:55. В этой связи у некоторых поездов изменятся время отправления или прибытия, а также количество остановок. В частности, 4 электрички будут ездить по укороченным маршрутам, а шесть поездов временно выведут из расписания.

МЖД также изменила расписание некоторых поездов Рижского направления. С 1 по 19 апреля на участке Чисмена – Волоколамск специалисты проведут капитальный ремонт пути. Все мероприятия организуют по технологии "закрытого перегона".