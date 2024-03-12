Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится во второй декаде марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится во второй декаде марта из-за проведения ремонтно-путевых работ на участке Мытищи – Пушкино, сообщается на сайте МЖД.

В частности, технологические "окна" назначены с 11 по 15 марта с 10:10 до 22:10, с 16 по 17 марта с 10:00 до 10:00 и с 18 по 22 марта с 18:20 до 06:20.

В это время будут идти работы по замене рельс на первом и третьем главных путях. Всего обновить собираются восемь километров пути.

На период работ поезда будут следовать по соседним путям. В связи с этим в расписание внесли корректировки. Так, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек будут ходить по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из расписания.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Жигулевские выходные" 27 апреля 2024 года отправится с Казанского вокзала. Состав будет следовать из Москвы в Сызрань, Тольятти и Самару. Первый рейс отправится в 20:50, возвращение в российскую столицу намечено на 30 апреля в 11:40.

Перевозчик добавил, что поезд включает в себя оборудованные системой климат-контроля двухэтажные вагоны и розетки для зарядки гаджетов, а также современные санитарные комнаты. Вместе с тем состав оснастили вагоном-рестораном и вагоном-душем. Для маломобильных пассажиров предусмотрели специализированные места, заключили в РЖД.