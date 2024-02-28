Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в марте

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) проследуют в марте по измененному расписанию. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в марте в связи с развитием инфраструктуры на двух участках – Куровская – Авсюнино и Кривандино – Черусти", – говорится в сообщении.

Ремонтно-путевые работы на перегоне Куровская – Авсюнино организуют 1, 4 и 5 марта с 09:20 до 15:20. На перегоне Кравандино – Черусти работы будут проводить в течение всего месяца, за исключением выходных, с 09:20 до 14:30.



В указанное время у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, а другие выведут из расписания.

Пассажирам рекомендовали заранее планировать маршруты. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Более того, в марте также изменится расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Изменения объяснили модернизацией объектов энергообеспечения на участке Вербилки – Савелово и строительством железнодорожного путепровода между станциями Тестовская и Беговая.



Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в марте