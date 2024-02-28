Схема движения транспорта временно изменится в районе Гжельского переулка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Гжельского переулка на пересечении с улицей Прямикова закроют для проезда с 1 марта до 20 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автомобилистам порекомендовали заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Помимо этого, еще на четырех участках Гжельского переулка и улицы Золоторожский Вал будет недоступна для движения одна полоса:

Гжельский переулок: от дома 15–17, строения 15 по улице Сергия Радонежского до улицы Прямикова – с 1 марта до 20 мая круглосуточно;

Гжельский переулок: в районе дома 19, строения 2 – с 15 февраля до 30 мая круглосуточно;

улица Золоторожский Вал: от дома 19, строения 2 по Гжельскому переулку до дома 42 по улице Золоторожский Вал – с 15 февраля до 30 мая круглосуточно;

улица Золоторожский Вал: в районе дома 42 – с 3 февраля до 30 мая круглосуточно.

Также на этих участках временно нельзя будет припарковаться. Отмечается, что ограничения связаны с работами по восстановлению инженерных сетей.

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