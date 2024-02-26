Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в марте в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на участке Вербилки – Савелово и строительством железнодорожного путепровода между станциями Тестовская и Беговая. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

На участке Вербилки – Савелово Савеловского направления МЖД ведутся работы по усилению энергоснабжения грузонапряженной линии. Они будут идти с 09:40 до 15:10 с 1 по 29 марта, за исключением выходных и праздничных дней. На время работ движение электричек на перегоне будет временно приостанавливаться. По этой причине несколько поездов проследуют по укороченному маршруту от или до Лобни.

На Белорусском направлении в районе Звенигородской автомобильной эстакады строят железнодорожный путепровод. В связи с этим 2 и 3 марта с 01:55 до 07:55 для проведения работ временно приостановят движение поездов по первому пути перегона Москва-Бутырская – Фили.

Движение организуют по соседним путям, что повлияет на расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследует по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из графика.

Ранее сообщалось, что с 16 февраля изменилось ночное расписание поездов на Казанском и Ленинградском направлениях МЦД-3. В отдельных случаях сократили режим работы, некоторые поезда отменили. Помимо этого, поменялись интервалы движения и число остановок.

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