ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центральная пригородная пассажирская компания установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров. Об этом рассказал глава ЦППК Иван Конев.

"Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады", – объяснил он.

По его словам, это повысит уровень безопасности. Как уточнил Конев, системы видеоконтроля оборудуют на 12 станциях МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Это будут большие мониторы у первого вагона, а также камеры на платформе, добавил он. Новое оборудование начнут применять уже в текущем году, сообщил глава ЦППК.

Таким образом, ситуацию на станции можно будет контролировать онлайн. В настоящее время на платформах с ограниченной видимостью работают сигналисты, отметил Конев. В некоторых случаях помощники машинистов вынуждены выходить из поезда, чтобы убедиться в возможности безопасного отправления.

Системы установят на следующих станциях:

Кунцевская;

Марк;

Водники;

Москворечье;

Гражданская;

Битца;

Красный Строитель;

Плющево;

Панки;

Сортировочная;

Перово;

Андроновка.

ЦППК перевезла в 2023 году 556 миллионов пассажиров. Самым популярным направлением остается Ярославское, в прошлом году здесь проехали 106 миллионов раз. Далее расположились Казанское (86,3 миллиона поездок), Курское и Горьковское (по 62 миллиона) направления.

Центральная пригородная пассажирская компания является крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком в России. В 2023 году она начала работу на двух новых линиях МЦД.



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