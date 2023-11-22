Билеты на поезда "Аэроэкспресса" и ЦППК добавили в приложение "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Билеты на поезда и автобусы "Аэроэкспресса" и пригородные электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) можно приобрести в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Приложение "Московский транспорт" стало удобнее и полезнее при помощи отзывов пассажиров после тестирования, сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он уточнил, что в приложение добавили не только покупку билетов на "Аэроэкспресс" и ЦППК, но и напоминания о выходе из дома или на остановке.

Кроме того, полностью изменен дизайн приложения. Мобильные сервисы улучшаются по задаче Сергея Собянина, напомнил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что число пользователей приложения "Московский транспорт" превысило 1,5 миллиона человек. Зарегистрированным пользователям доступны аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, пополнение транспортной карты и ряд других функций. Там же москвичи могут отправить запрос чат-боту Александре или написать в техподдержку.

За три года работы чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей о городском транспорте. Сейчас в день она обрабатывает 13 тысяч сообщений – это в 10 раз больше, чем в начале ее работы, отмечал Ликсутов.

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