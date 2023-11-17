Чат-бот Александра ответила на 5,5 млн вопросов москвичей за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За три года работы чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей о городском транспорте. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С момента появления Александра успела ответить на 5,5 миллиона вопросов. В день она обрабатывает 13 тысяч сообщений – это в 10 раз больше, чем в начале ее работы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Чат-бот отвечает на вопросы пользователей о столичном транспорте, пригородных электричках, Московских центральных диаметрах (МЦД), велосипедах и самокатах и консультирует по другим обращениям.

В настоящее время горожане и гости столицы могут получить в онлайн-формате более 75% сервисных услуг московского транспорта.

До этого число пользователей приложения "Московский транспорт" превысило 1,5 миллиона человек. Зарегистрированным пользователям доступны аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, пополнение транспортной карты и ряд других функций. Там же москвичи могут отправить запрос чат-боту Александре или написать в техподдержку.



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