Собянин рассказал, как приложение "Метро Москвы" помогает пассажирам

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска приложения "Метро Москвы" пользователи построили уже 500 миллионов маршрутов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, приложение скачали уже 10,3 миллиона раз.

В сервисе можно управлять картой "Тройка", выбирать наиболее свободные вагоны метро в режиме онлайн, покупать билеты на автобусы дальнего следования, использовать виртуального помощника – чат-бота Александра, а также оставлять обращение о забытых вещах и заказывать сопровождение сотрудниками ЦОМП.

Собянин напомнил, что в приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, а студенты – покупать абонементы онлайн. Также появилась возможность заморозить годовые проездные билеты на 14 дней.

Ранее сообщалось, что транспортную карту "Тройка" ждет ребрендинг. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в последние годы "Тройка" вышла далеко за пределы Москвы. В связи с этим регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать "Тройку" с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила по ее оформлению.

В Дептрансе напомнили, что за 10 лет "Тройка" пережила много изменений и достижений. В частности, она умеет рассчитывать более двух тысяч тарифных решений.

Карту полностью перевели на российский чип с сохранением всех возможностей. Она позволяет делать бесплатные пересадки между метро, МЦД и МЦК. "Тройкой" можно управлять онлайн, в том числе покупать билеты в мобильных приложениях.

Тестирование виртуальной карты "Тройка" началось в столичном метро