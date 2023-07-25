Число оплаченных поездок в Москве выросло после повышения штрафов за безбилетный проезд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Число оплаченных поездок в Москве выросло на 6% после повышения штрафов за безбилетный проезд. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.



"Пассажиры стали ответственнее, чаще прикладывают проездные к валидатору. Благодаря этому мы можем оценивать загруженность маршрутов и выпускать дополнительный транспорт на линию, если потребуется", – сообщили в ведомстве, поблагодарив пассажиров за оплату проезда.

В настоящее время в столице штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 2 000 рублей, за неправомерное использование карты москвича – 4 000 рублей.

В ведомстве обратили внимание, что оплата проезда в общественном транспорте гарантирует пассажирам страховую выплату в случае нештатной ситуации. Помимо этого, средства, полученные с оплаты проезда, направляются на развитие пассажирских сервисов и обновление автопарка.

Оплатить билет в общественном транспорте Москвы можно с помощью билетов "Единый", "Тройка", банковских карт и биометрии.

В ближайшее время в Москве планируют протестировать функцию активации баланса на "Тройке" на турникетах метро. После внедрения возможности пассажирам не придется прикладывать карту к желтому валидатору. Сейчас аналогичная функция доступна в автобусах, электробусах и трамваях.



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