Безбилетный пассажир сломал руку контролеру в районе Чертаново Южное

Фото: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''

Безбилетный пассажир в автобусе попытался сбежать и сломал руку контролеру, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Уточняется, что злоумышленника задержали.

Инцидент произошел в районе Чертаново Южное. Сотрудница "Организатора перевозок" выявила безбилетного пассажира и попросила его показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. Она упала из автобуса на тротуар и сломала руку.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить заключение на срок до 10 лет.



Ранее сообщалось , что контролер в автобусе помог обнаружить пассажира в федеральном розыске. Пассажира задержали полицейские для выяснения обстоятельств. Нарушителю также предстоит выплатить штраф за безбилетный проезд.

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