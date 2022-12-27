17:33Происшествия
Безбилетный пассажир сломал руку контролеру в районе Чертаново Южное
Фото: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''
Безбилетный пассажир в автобусе попытался сбежать и сломал руку контролеру, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Уточняется, что злоумышленника задержали.
Инцидент произошел в районе Чертаново Южное. Сотрудница "Организатора перевозок" выявила безбилетного пассажира и попросила его показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. Она упала из автобуса на тротуар и сломала руку.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить заключение на срок до 10 лет.
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