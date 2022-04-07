Госавтоинспекция Москвы проведет рейд среди водителей каршеринга с 7 по 9 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 7 по 9 апреля в Москве пройдет рейд, направленный на повышение уровня безопасности дорожного движения среди водителей каршеринга. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, использующими автомобили, предоставляемые в краткосрочную аренду, мы проводим общегородской профилактический рейд, который будет проходить по 9 апреля включительно", – отмечается в сообщении.
В ведомстве рассказали, что за 3 месяца 2022 года в Москве зарегистрировали 67 дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств. В результате этих аварий погибли 5 человек. Еще 83 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, за указанный период сотрудники Госавтоинспекции пресекли боле 30 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринга. В их числе: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, управление водителями, не имеющими прав, а также управление лицами, не зарегистрированными в компании арендодателя, либо по подложной регистрации.
Ранее ГИБДД назвала пять самых частых нарушений, зафиксированных камерами в Москве с начала 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что все эти виды нарушений представляют опасность для участников дорожного движения и могут привести к столкновениям транспортных средств.
В Москве проходит рейд по выявлению нарушителей среди водителей каршеринга
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