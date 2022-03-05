ГИБДД предупредила о рейдах в Москве по выявлению нетрезвых водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 5 по 8 марта пройдет рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД сделают все, чтобы не допустить ЧП на дорогах в Международный женский день.

"Будьте благоразумны и не допускайте непоправимых ошибок", – посоветовали в Госавтоинспекции.

Ранее сотрудники ГИБДД и волонтеры вручили цветы женщинам-водителям в рамках ежегодной столичной акции "Цветы для автоледи".

Секретарь общественного совета при московском главке МВД Вадим Бреев напомнил, что это акция министерства внутренних дел России, каждый год в эти дни ведомство старается улучшить настроение женщин за рулем.

