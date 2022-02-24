В ГИБДД рассказали о новых правилах прохождения техосмотра с 1 марта

Фото:ТАСС/Егор Алеев
Столичная Госавтоинспекция рассказала об изменениях в КоАП РФ, связанных с прохождением техосмотра, которые вступают в силу с 1 марта. Разъяснения опубликованы в телеграм-канале ГИБДД Москвы.
Так, для легковых и грузовых автомобилей весом до 3,5 тонны, а также мототранспорта, прицепов и полуприцепов, у которых с даты выпуска прошло от 4 до 10 лет, проходить техосмотр понадобится один раз в два года. При этом раз в год техосмотр потребуется грузовым автомобилям массой более 3,5 тонны, а также транспортным средствам для обучения вождению и машинам со специальными световыми и звуковыми сигналами.
Иная норма предусмотрена для автобусов, легковых такси и грузовых автомобилей для перевозки пассажиров. Подобные транспортные средства возрастом до 5 лет необходимо осматривать раз в год. А для тех, что выпущены более 5 лет назад, предусматривается прохождение техосмотра через каждые 6 месяцев. Аналогичное правило касается автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов.
Обязательным остается техосмотр для легковых автомобилей и мототранспорта для регистрации после внесения изменений в конструкцию. В этом случае процедура осмотра проводится вне зависимости от года изготовления транспортного средства. Требование актуально и при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта.
Остальным автомобилям проходить техосмотр не требуется. В частности, от проверки освобождены легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физлицам и используемые исключительно в личных целях.
При этом штраф за управление транспортным средством без диагностической карты увеличится до 2 тысяч рублей. В настоящий момент административная ответственность за данный вид правонарушения составляет от 500 до 800 рублей.
В ГИБДД напомнили, что автоинспектор вправе проверить техническое состояние транспортного средства, на которое оформлена диагностическая карта, если обнаружит признаки неисправности.
Ранее об изменениях в техосмотре, вступающих в силу с 1 марта, рассказал адвокат Владимир Шелупахин. Одно из них касается правил фотографирования автомобилей на техническом осмотре. Ранее достаточно было сфотографировать транспортное средство спереди и сзади.
При этом на кадре должны быть видны марка, цвет и номер машины. Согласно новым нормам, в кадре должен также находиться эксперт, проводящий осмотр.
В России отменили обязательный техосмотр
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