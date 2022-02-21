Автоэксперты посоветовали подождать с покупкой автомобиля с пробегом

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Автоэксперты рекомендовали подождать с приобретением машины с пробегом минимум полгода, сообщает "Газета.ру".

По мнению специалистов, длящийся рост цен и недостаточное количество новых авто привело к увеличению стоимости вторички и увеличению доли изношенных машин в ассортименте. Хозяева и перекупщики стараются продать подержанные автомобили по верхней границе рынка.

"Если автомобиль действительно в хорошем состоянии, владельцы откладывают его продажу из-за проблем с покупкой нового", – отметил руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

По его словам, ситуация должна стать стабильной во второй половине года, начиная с третьего квартала.

Специалист уточнил, что в настоящее время в его компании подбор машины занимает в два-три раза больше времени, чем до дефицита. Также, как отметил Шелков, год назад в ценовом диапазоне от 1,5 миллиона рублей была возможность купить авто где-то на два года новее, чем на сегодняшний день.

В свою очередь, директор департамента продаж машин с пробегом группы компаний "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов также считает, что замедление роста цен на подержанные машины может произойти в третьем квартале 2022 года. Он подчеркнул, что варианты в приличном состоянии в возрасте 1–3 лет в настоящий момент на рынке почти отсутствуют.

По мнению заместителя генерального директора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний "Автодом" Владислава Хайновского, в первой половине этого года цены на машины с пробегом будут увеличиваться в связи с нехваткой выставленных на продажу моделей с небольшим сроком эксплуатации – до 3 лет.

"Увеличение стоимости этих автомобилей, вероятно, не будет превышать темпов 2021 года", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что россияне набрали автокредитов почти на триллион рублей, а средний размер займа за прошлый год составил 1,2 миллиона. По словам экспертов, люди стали активнее брать автокредиты из-за подорожания автомобилей. Кроме того, из-за дефицита комплектующих многие модели выпускаются ограниченно.

