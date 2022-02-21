Юрист рассказал об изменениях в техосмотре с 1 марта

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt
Адвокат Владимир Шелупахин рассказал, что с 1 марта изменятся правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре. Теперь автоэксперт должен находиться в кадре.
Шелупахин уточнил РИА Новости, что ранее было достаточно сфотографировать транспортное средство спереди и сзади. При этом на кадре должны быть видны марка, цвет и номера машины. Также, по его словам, ранее не было нормы о нахождении транспорта на первом плане фото.
"Новые правила фотофиксации не вносят глобальных изменений в ее проведение, как и в целом в жизнь автолюбителей", – сказал Шелупахин, добавив, что фотографирование автоэксперта является мерой по борьбе с фиктивными случаями технического осмотра.
Кроме того, с 1 марта изменятся требования к местонахождению автомобиля в пункте ТО. Он должен быть в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.
Ранее замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин рассказал, что сотрудники ДПС будут проверять техническое состояние автомобилей на дорогах лишь в случаях, когда видна техническая неисправность.
ГИБДД планирует по камерам следить за машинами, которые обязаны проходить техосмотр
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