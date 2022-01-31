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Москва 24

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Транспорт

16:58

"Единая Россия" выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Партия "Единая Россия" никогда не поддержит инициативу столичных властей о снижении нештрафуемого порога превышения скорости, поскольку считает ее вредной и избыточной. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Инициатива (руководителя столичного Дептранса. – Прим. ред.) господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час не нова и откровенно вредна. <...> Эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет", – цитирует его РИА Новости.

По словам Турчака, единственный смысл данной инициативы заключается в том, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. По его мнению, такую же роль играл и обязательный техосмотр, который ранее был отменен. Турчак подчеркнул, что попытки реанимирования таких мер можно предпринимать только окончательно оторвавшись от земли и от реальности.

"Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти – делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", – подытожил парламентарий.

Ранее сообщалось, что власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час.

По мнению заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, снижение нештрафуемого порога превышения скорости поможет уменьшить показатель смертности на дорогах Москвы. При этом он допустил, что за городом нештрафуемый порог в 20 километров в час может остаться прежним.

Ликсутов объяснил необходимость снижения нештрафуемого порога скорости

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