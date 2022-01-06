В России сократилось число сдающих экзамен на права с первого раза на 20%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
В России на 20% сократилось число сдающих экзамен на права с первого раза после исключения проверки навыков вождения на закрытых площадках. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
"За период с 1 апреля по 30 ноября 2021 года проведено свыше 2,6 миллиона экзаменов, из которых сданы 36%, с первого раза его сдали только 13,6%", – говорится в сообщении.
При этом в 2020 году было проведено более 3 миллионов экзаменов, их сдали 57% водителей, из которых свыше 33% сделали это с первого раза.
По информации ведомства, частыми ошибками являются парковка задним ходом в бокс или гараж и параллельная парковка, а также невключение сигнала поворота, неуверенное пользование системой управления и непредоставление преимущества экстренным службам.
В МВД уточнили, что за указанный период 2021 года всего было выдано 910 тысяч водительских удостоверений, это на 124 тысячи больше аналогичного периода 2020 года. Всего за прошедший год было совершено более 3 тысяч аварий, жертвами стали 329 человек, пострадали более 4 тысяч.
Ранее в столичной Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения правил дорожного движения водителей такси. Чаще всего они управляли автомобилем без техосмотра, водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, с наличием неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в 2022 году
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