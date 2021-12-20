В ГИБДД Москвы назвали наиболее частые нарушения водителей такси

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В столичной Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения правил дорожного движения водителей такси. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, чаще всего водители управляли автомобилем без техосмотра, водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, с наличием неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

"Госавтоинспекция Москвы продолжит контроль за безопасным участием в дорожном движении представителей агрегаторов таксомоторных услуг", – говорится в сообщении.

Ранее начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков рассказал, что с начала этого года столичные таксисты совершили более 400 тысяч нарушений ПДД. Кроме того, было выявлено более чем в два раза больше нарушений ПДД курьерами-велосипедистами.

