С начала года столичные таксисты совершили более 400 тыс нарушений ПДД

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков рассказал, что с начала этого года столичные таксисты совершили более 400 тысяч нарушений ПДД. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"И выявляются факты, когда водители такси следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта", – добавил он.

По словам Быкова, инспекторы также следят за курьерами-велосипедистами. Он отметил, что выявлено более чем в два раза больше нарушений ПДД указанной категории велосипедистов.

Ранее стало известно, что дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в 2022 году. Кроме того, МВД РФ намерено вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, от которой полиция отказалась в 2021 году.