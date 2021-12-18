ГИБДД столицы подписалась в соцсетях на блогеров-нарушителей для оценки их действий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начальник столичной ГИБДД Александр Быков рассказал, что московская инспекция подписалась в соцсетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения, для оценки их действий. Об этом он сообщил в эфире телеканала Россия 24.

"В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем", – пояснил он.

Быков добавил, что за прошедший период столичными инспекторами было принято более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, размещавших контент с нарушением правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в 2022 году. Кроме того, МВД РФ намерено вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, от которой полиция отказалась в 2021 году.