Юрист рассказал, за какие несерьезные нарушения ПДД можно лишиться прав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам объяснили, за какие несерьезные нарушения правил дорожного движения водителю может грозить лишение прав. Об этом рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин в беседе с агентством "Прайм".
Специалист предупредил, что водительское удостоверение можно потерять на 1,5 года за сбитый или помятый столбик у магазина.
"Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать", – пояснил Уткин.
Кроме того, за езду задним ходом под "кирпич" по дороге с односторонним движением можно также потерять права на полтора года. В случае, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям, наказание могут заменить на штраф в пять тысяч рублей.
Ранее Уткин рассказал, как можно оспорить штраф с дорожной камеры в случае, если нарушение ПДД было зафиксировано ошибочно. В частности, обжалованию подлежат штрафы, полученные за случайную регистрацию камерой другого автомобиля или фиксацию тени от машины на встречной полосе в качестве нарушения.
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