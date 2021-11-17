Юрист рассказал, за какие несерьезные нарушения ПДД можно лишиться прав

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Россиянам объяснили, за какие несерьезные нарушения правил дорожного движения водителю может грозить лишение прав. Об этом рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин в беседе с агентством "Прайм".

Специалист предупредил, что водительское удостоверение можно потерять на 1,5 года за сбитый или помятый столбик у магазина.

"Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать", – пояснил Уткин.

Кроме того, за езду задним ходом под "кирпич" по дороге с односторонним движением можно также потерять права на полтора года. В случае, если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям, наказание могут заменить на штраф в пять тысяч рублей.

Ранее Уткин рассказал, как можно оспорить штраф с дорожной камеры в случае, если нарушение ПДД было зафиксировано ошибочно. В частности, обжалованию подлежат штрафы, полученные за случайную регистрацию камерой другого автомобиля или фиксацию тени от машины на встречной полосе в качестве нарушения.