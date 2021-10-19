Юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф с дорожной камеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водители могут оспорить штраф с дорожной камеры в случае, если нарушение ПДД было зафиксировано ошибочно. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

"По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые письма счастья от ГИБДД. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными", – сказал Уткин.

Он привел в пример ситуацию, когда штраф приходит за уже проданную машину. В этом случае, чтобы не нести незаслуженное наказание, необходимо подать в регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей.

Также обжалованию подлежат штрафы, полученные за случайную регистрацию камерой другого автомобиля или фиксацию тени от машины на встречной полосе в качестве нарушения. То же касается и случаев, когда водитель был вынужден остановиться на запрещенном участке дороги по требованию автоинспектора. Во всех перечисленных случаях штраф обычно аннулируется, заключил специалист.

Ранее в столичной Госавтоинспекции составили социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения. Им оказался мужчина в возрасте 26–35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем не более 1 часа.

