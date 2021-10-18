В столице водитель без прав нарушал ПДД для постов в интернете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полиция задержала девятнадцатилетнего водителя без прав, нарушавшего ПДД для постов в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"В результате мониторинга интернет-пространства сотрудниками столичной полиции выявлен молодой человек, который регулярно размещал в Сети записи с видеорегистратора с допущенными им нарушениями правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Наряду дорожно-патрульной службы ВАО удалось установить автомобиль нарушителя в районе Вешняковской улицы.

По данным главка, с начала года на него наложено более 20 штрафов за нарушение дорожной дисциплины, половину из которых он так и не оплатил. Свою вину в нарушениях ПДД молодой человек признал.

"Водитель привлечен к административной ответственности, а его автомобиль перемещен на специализированную стоянку", – добавили в ГУ МВД.

Нарушителю назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на два года.

Ранее ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения. Это мужчина в возрасте 26–35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем не более 1 часа.