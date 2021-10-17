Минтранс и МВД предложили запретить остановку на "островках безопасности"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
МВД и Минтранс подготовили постановление об изменении правил дорожного движения, предусматривающее введение запрета движения и остановки на "островках безопасности". Об этом сообщает РИА Новости.
"Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности", – говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что такие изменения в ПДД необходимы для пресечения хаотичных парковок на "островках", которые часто затрудняют обзор водителям. В настоящее время для устранения стихийных парковок городские службы устанавливают бетонные блоки, которые портят вид города и создают опасность для автовладельцев, отмечают в ведомствах.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.
По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.
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