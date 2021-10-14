ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя ПДД

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Типичными нарушителями оказались люди, имеющие рабочую специальность и среднее специальное образование.

"По итогам 9 месяцев года социальный портрет водителя, допустившего нарушения правил дорожного движения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с механизмом возникновения ДТП, выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 26–35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем не более 1 часа", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

