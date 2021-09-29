Столичным водителям напомнили о штрафах за тонировку

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о штрафах за тонировку. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД.

С начала 2021 года в Москве было выявлено 94 935 автомобилей с превышением норм тонирования.

При отказе устранить тонировку на месте водителю выдаются требования, обязывающие ее удалить. В противном случае нарушителя ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали, что правила дорожного движения в городе чаще всего нарушают владельцы дорогих автомобилей.

Один московский автомобиль марки Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает около 8,7 штрафа.

