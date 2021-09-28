В Москве начали тестировать камеры для выявления шумных машин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать в городе новые дорожные комплексы, с помощью которых будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами, мешающими горожанам спать по ночам, сообщает газета "Коммерсант".

Отмечается, что один такой прибор уже разместили в районе Чистых Прудов.

По словам замглавы департамента транспорта Москвы Андрея Корнеева, каждая камера нового типа оснащена четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Он подчеркнул, что система будет фиксировать звук, делать снимки и записывать видео.

Начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов в свою очередь отметил, что штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины, а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в 5–7 точках по ходу движения.

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах установят 500 камер, которые будут проверять наличие полиса ОСАГО и техосмотра у водителей. Устройства будут отслеживать и нарушения среди мотоциклистов, в частности опасное маневрирование между полосами, а также проверять ношение шлемов. Помимо этого, комплексы способны фиксировать развороты и повороты не из крайнего ряда, нарушения правил парковки, перевозки грузов и буксировки.

Также камеры будут выполнять и стандартные функции по фиксации превышения скоростного режима, выезда на встречную полосу и остановок в неположенном месте. Для реализации данного проекта ЦОДД объявил тендер на 3,27 миллиарда рублей.

Также с 1 сентября привычный знак "Фотовидеофиксация" убрали с российских дорог. Прежний знак 8.23 применялся только вместе с другими знаками и светофорами, а новый 6.22, который появился 1 марта этого года, устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.

Таким образом, теперь автомобилисты не могут заранее знать о точных местах расположения камер на дорогах.

