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Транспорт

19:40

Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

город транспорт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С 1 сентября привычный знак "Фотовидеофиксация" пропадет с российских дорог. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ГИБДД.

Нынешний знак 8.23 применяется только вместе с другими знаками и светофорами, а новый 6.22, который появился 1 марта этого года, устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.

На дорогах останется только новая версия знака. Как объяснили в Госавтоинспекции, новые правила позволят исправить массовое применение знаков 8.23, заполонивших улицы.

Таким образом, автомобилисты не смогут заранее узнать о точных местах расположения камер на дорогах.

Ранее стало известно, что с начала текущего года 56 тысячи штрафов, выявленных дорожными камерами, получили столичные водители за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем.

Из них 52,6 тысячи – по статье 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), а оставшиеся 3,4 тысячи – за использование мобильных телефонов.

Умные камеры учат распознавать машины с невключенными фарами

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