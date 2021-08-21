Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
С 1 сентября привычный знак "Фотовидеофиксация" пропадет с российских дорог. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ГИБДД.
Нынешний знак 8.23 применяется только вместе с другими знаками и светофорами, а новый 6.22, который появился 1 марта этого года, устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.
На дорогах останется только новая версия знака. Как объяснили в Госавтоинспекции, новые правила позволят исправить массовое применение знаков 8.23, заполонивших улицы.
Таким образом, автомобилисты не смогут заранее узнать о точных местах расположения камер на дорогах.
Ранее стало известно, что с начала текущего года 56 тысячи штрафов, выявленных дорожными камерами, получили столичные водители за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем.
Из них 52,6 тысячи – по статье 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), а оставшиеся 3,4 тысячи – за использование мобильных телефонов.
Умные камеры учат распознавать машины с невключенными фарами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: