В столичном ГИБДД определили самые опасные ДТП с начала года

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Столичная Госавтоинспекция проанализировала и определила самые опасные ДТП, случившиеся в Москве с начала 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Разграничение видов ДТП в зависимости от тяжести их последствий показывает, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства", – говорится в сообщении.

В ГИБДД также выделили нарушения, которые стали сопутствующие причинами ДТП: несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

Ранее в ГИБДД определили МКАД (Московская кольцевая автодорога) самой аварийной магистралью столицы.