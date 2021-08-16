Эксперт рассказал об эксперименте по скрытому патрулированию ГИБДД в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал об эксперименте по скрытому патрулированию ГИБДД в России, сообщает Pravda.Ru.
По его словам, этот эксперимент проводится с опорой на европейский опыт скрытого патрулирования. Там это просто часть всей системы безопасности дорожного движения.
Он рассказал, что такая система позволяет не ставить большое количество камер на дорогах – водители понимают, что за ними приглядывают.
"Машины скрытого патрулирования – это обычная какая-нибудь иномарка типа Volkswagen, которых много на дороге. Она ничем не маркирована – у нее нет изображения мигалок, из потока ее выделить очень сложно. Но там сидят двое полицейских. У них регистратор, и, они, двигаясь по автомобильной дороге, снимают как попутный поток, так и поток встречный", – объяснил эксперт.
Васильев отметил, что, если сотрудники ГИБДД обнаруживают нарушителя, они включают маячки, которые находятся внутри салона под козырьком, затем догоняют этот автомобиль или говорят о том, что надо остановиться, и оформляют протокол уже на месте.
Как подчеркнул парламентарий, эта система работает в Европе и днем, и ночью. Она держит в страхе автомобилистов, мотоциклистов и всех участников дорожного движения. Васильев добавил, что это позволяет навести порядок и люди едут аккуратно.
В России участились случаи борьбы с нарушителями на дорогах с помощью "скрытого" патрулирования. По словам экспертов, сотрудники ГИБДД патрулируют дороги в форме, но в автомобилях без опознавательных знаков. Заметив несоблюдение ПДД, они передают информацию дежурящим в округе коллегам.
Преимущество такого метода заключается в том, что сотрудник ГИБДД может максимально близко подъехать к машине и зафиксировать нарушение, не выдав себя.
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