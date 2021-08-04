Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России участились случаи борьбы с нарушителями на дорогах с помощью "скрытого" патрулирования. Об этом сообщает портал Autonews.

По словам экспертов, сотрудники ГИБДД патрулируют дороги в форме, но в автомобилях без опознавательных знаков. Заметив несоблюдение ПДД, они передают информацию дежурящим в округе коллегам.

Преимущество такого метода заключается в том, что сотрудник ГИБДД может максимально близко подъехать к машине и зафиксировать нарушение, не выдав себя.

"Непристегнутый ремень, использование телефона во время движения, непропуск пешехода на нерегулируемой зебре и другие", – перечислили наиболее распространенные случаи специалисты.

Ранее в распоряжение ГАИ поступили автомобили без специфической окраски. Они работают одновременно со стандартными патрульными машинами, выявляя нарушения ПДД изнутри транспортного потока.