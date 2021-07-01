В РФ появится система, выделяющая злостных нарушителей ПДД из общего потока машин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

ГИБДД России разрабатывает информационную систему, которая с помощью камер сможет из общего потока автомобилей выделять злостных нарушителей ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

"Мы разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток, чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором", – сказал он.

По словам Черникова, система появится до конца года. С ее помощью можно будет выявлять не только нарушителей дорожных правил, но и тех, кто находится в розыске.

Ранее замглавы Минюста Евгений Забарчук заявил, что в РФ предлагают ввести упрощенный порядок взыскания штрафов за зафиксированные камерами нарушения правил дорожного движения, автоматически списывая средства с банковских счетов водителей.

Он пояснил, что исполнять требования предполагается без участия органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника.

