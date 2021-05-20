В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Минюст выступает с предложением ввести в России упрощенный порядок взыскания штрафов за зафиксированные камерами нарушения правил дорожного движения (ПДД), автоматически списывая средства с банковских счетов водителей, заявил замглавы ведомства Евгений Забарчук. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов", – сказал Забарчук.
Он пояснил, что исполнять требования предполагается без участия органов принудительного исполнения "за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения".
По его словам, в настоящее время исполнительные листы по административным делам о нарушении ПДД составляют значительную долю от всех документов, поступающих в Федеральную службу судебных приставов. Работу по всем таким подобным делам ведут приставы-исполнители, направляющие запросы в кредитные организации и банки.
Ранее сообщалось, что мелкие неисправности автомобиля и на первый взгляд незначительные нарушения могут стать поводом для штрафа от сотрудника ГИБДД.
Согласно статье 12.5 КоАП, отсутствие одного из зеркал заднего вида наказывается штрафом в размере 500 рублей. До устранения данного нарушения продолжать движение на автомобиле запрещено. Это правило распространяется и на каршеринг, правда, проводить ремонт машины должна компания-владелец, отмечается в материале.
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