Два человека погибли, провалившись на автомобиле под лед в Якутии

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Якутии.

Согласно последним данным, еще четверо, среди них водитель, доставлены в больницу. Сейчас они находятся на стационарном лечении.

На месте происшествия работают следователь и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Ведутся работы по извлечению транспортного средства из воды и поиску тел.

Об инциденте с автомобилем в Якутске сообщили утром в субботу, 27 декабря. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в автомобиле находились 8 человек. Пятеро из них сумели самостоятельно выбраться из ледяной воды. Тем не менее, трое людей остались внутри транспортного средства.

В месте происшествия ведут работу экстренные службы. К спасательной операции привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники.