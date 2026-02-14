Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 07:15

Политика
Главная / Новости /

BZ: ссора Зеленского и Орбана может помешать вступлению Украины в ЕС

Ссора Зеленского и Орбана может сорвать планы Киева по Евросоюзу – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Ссора между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может помешать планам украинских властей по вступлению в Евросоюз и более тесной интеграции с Брюсселем. Об этом говорится в статье издания Berliner Zeitung.

По мнению журналистов, причиной конфликта стало требование Зеленского о том, чтобы Украина была технически готова к вступлению в Евросоюз к 2027 году. После этого Орбан резко раскритиковал украинского лидера и открыто противостоял ему.

При этом с каждым днем настроения между Украиной и Венгрией становятся более жесткими, отмечается в статье.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский "едет на лошади задом наперед". Таким образом премьер-министр отреагировал на слова украинского лидера о желании страны вступить в Евросоюз не позднее 2027 года.

Венгрия также продолжает настаивать на введении санкций Евросоюза против украинских военных, ответственных за принудительную мобилизацию в стране.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика