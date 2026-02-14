BZ: ссора Зеленского и Орбана может помешать вступлению Украины в ЕС

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Ссора между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может помешать планам украинских властей по вступлению в Евросоюз и более тесной интеграции с Брюсселем. Об этом говорится в статье издания Berliner Zeitung.

По мнению журналистов, причиной конфликта стало требование Зеленского о том, чтобы Украина была технически готова к вступлению в Евросоюз к 2027 году. После этого Орбан резко раскритиковал украинского лидера и открыто противостоял ему.

При этом с каждым днем настроения между Украиной и Венгрией становятся более жесткими, отмечается в статье.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский "едет на лошади задом наперед". Таким образом премьер-министр отреагировал на слова украинского лидера о желании страны вступить в Евросоюз не позднее 2027 года.

Венгрия также продолжает настаивать на введении санкций Евросоюза против украинских военных, ответственных за принудительную мобилизацию в стране.