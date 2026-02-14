Форма поиска по сайту

14 февраля, 18:16

Происшествия

Обвиняемые в хищении у "Калашникова" вернули более 17 млн рублей ущерба

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Соучредители подрядной компании "Интертехника" Алексей Леденев и Алексей Морохов вернули концерну "Калашников" более 17 миллионов рублей ущерба, причиненного поставками фальсифицированных деталей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Это практически половина ущерба, причиненного совершением фигурантами дела преступлений", – отметил собеседник агентства.

По имеющимся данным, Леденев перевел концерну около 9 миллионов рублей, а Морохов – около 8 миллионов. Общая сумма материального ущерба, установленного следствием, составила более 37,7 миллионов рублей.

В ноябре 2024 года Морохов был арестован по обвинению в нанесении ущерба концерну "Калашников". Второго фигуранта уголовного дела Леденева отправили под домашний арест весной 2025 года.

По версии следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года они, будучи представителями подрядной организации, приобрели в Китае дефектные комплектующие по заниженной стоимости, что привело к нарушению условий контрактов и поставке некачественных деталей концерну. Предполагается, что похищенные средства были присвоены учредителями и другими лицами.

14 февраля 2026 года стало известно о задержании экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой, которая также находится под стражей и может получить до 10 лет лишения свободы. Также сообщалось, что Леденева отпустили под подписку по делу о хищениях.

