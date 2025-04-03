Победитель "Танцев со звездами" Леденев стал фигурантом уголовного дела

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Суд в Иванове отправил под домашний арест учредителя ООО "Интертехника" Алексея Леденева – второго фигуранта уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну "Калашников" при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться под домашним арестом до 12 мая 2025 года.

Более того, Леденеву запрещено без разрешения следователя выходить за пределы дома, общаться с людьми, которые не являются родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать средства связи и интернет.

Как указано в материалах дела, Леденев в 2010 году выиграл в шоу "Танцы со звездами".

В ноябре прошлого года суд заключил под стражу технического директора "Интертехники" Алексея Морохова по этому же уголовному делу. Следствие вменяет ему и Леденеву причинение ущерба концерну "Калашников" на более чем 32 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года фигуранты в качестве представителей одного из подрядчиков "Калашникова" купили в Китае бракованные детали по цене, которая была заведомо ниже установленных договорами подряда.

В результате "Интертехника" поставила концерну свыше трети закупленных деталей, нарушив условия минимум двух договоров. Похищенными у "Калашникова" деньгами учредители и другие лица распорядились по своему усмотрению.