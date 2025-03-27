Суд арестовал основателя "Русагро" по обвинению в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы заключил под стражу до 25 мая основателя российского сельскохозяйственного и продовольственного холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом заявили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Сам Мошкович, как сообщает газета "Известия", не признал вину по делу о мошенничестве. В суде он указал, что является законопослушным и честным человеком.

Также основатель "Русагро" опроверг информацию о наличии у него частного самолета, на котором он якобы мог скрыться от следствия. Мошкович напомнил, что находится под санкциями, поэтому не сможет покинуть страну. Кроме того, он сообщил о проблемах с сердцем и признался, что не хотел бы умереть в тюрьме.

В связи с этим обвиняемый просил избрать любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Адвокат основателя "Русагро" заявил, что компания готова внести залог в размере 1 миллиарда рублей. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Обыски в нескольких офисах "Русагро" прошли 26 марта. В компании заявили, что эти мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью холдинга. Организация продолжила работу в штатном режиме, при этом руководство выразило готовность оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам.

Через некоторое время Мошковичу и экс-гендиректору фирмы Максиму Басову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. На фоне произошедшего акции "Русагро" упали более чем на 20% на Мосбирже.

