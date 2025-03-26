Обыски прошли в нескольких офисах "Русагро"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании", – говорится в сообщении.

Как пояснили в организации, работа продолжается в штатном режиме, руководство находится на своих рабочих местах.

Однако на фоне новостей об обысках акции "Русагро" перешли к снижению более чем на 20% на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:02, акции находились на уровне 180,1 рубля за бумагу (-20,37%), а к 16:17 снижение замедлилось до 186,58 рубля за бумагу (-17,51%).

Ранее правоохранители провели обыски в московском офисе IT-компании "Крок". СМИ писали, что силовики изучали интересующую документацию.

В самой IT-компании сообщили о работе в штатном режиме. Отмечалось, что организация полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.